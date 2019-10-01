Актриса Мария Миронова весь день получает поздравления от коллег и друзей. В числе прочих на вести о появлении у артистки второго ребенка отреагировала телеведущая Екатерина Андреева.

Актриса Мария Миронова весь день получает поздравления отколлег и друзей. В числе прочих на вести о появлении у артистки второго ребенкаотреагировала телеведущая Екатерина Андреева.57-летняя звезда информационной программы "Время" на Первомканале оставила теплый комментарий под публикацией Марии Мироновой в "Инстаграм"."Я вас поздравляю с мужем. Ангел здесь!" – написала Екатерина Андреева подсообщением о рождении второго сына артистки.Ниже к поздравлениям присоединились многие коллеги Мироновой.Например, актриса Дарья Повереннова пожелала здоровья маме и малышу. Коллега Марии– Любовь Толкалина – написала: "Машенька!!!!поздравления до неба!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Не осталась в стороне Елизавета Боярская: "Маша! Какое счастье!!!! Поздравления от всей нашей семьи!🌺🌺🌺❤️❤️❤️".Напомним, вчера, 30сентября, 46-летняя поделилась радостной новостью с подписчиками.46-летняя актриса стала мамой во второй раз. Ребенка звезда родила в Греции. Поли имя малыша пока не разглашаются, как и личность его отца. Известно только,что нового мужа зовут Андрей. Избранник звезды является директоромпо развитию в русско–японской компании занимающейся медицинскими технологиями.Напомним, у артистки естьуже взрослый сын – Андрей Миронов-Удалов. Ему уже 27 лет. Актриса назваланаследника в честь своего легендарного отца – актера Андрея Миронова.