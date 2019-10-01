Актриса Мария Миронова весь день получает поздравления от
коллег и друзей. В числе прочих на вести о появлении у артистки второго ребенка
отреагировала телеведущая Екатерина Андреева.
Актриса Мария Миронова весь день получает поздравления от
коллег и друзей. В числе прочих на вести о появлении у артистки второго ребенка
отреагировала телеведущая Екатерина Андреева.
57-летняя звезда информационной программы "Время" на Первом
канале оставила теплый комментарий под публикацией Марии Мироновой в "Инстаграм".
"Я вас поздравляю с мужем. Ангел здесь!" – написала Екатерина Андреева под
сообщением о рождении второго сына артистки.
Ниже к поздравлениям присоединились многие коллеги Мироновой.
Например, актриса Дарья Повереннова пожелала здоровья маме и малышу. Коллега Марии
– Любовь Толкалина – написала: "Машенька!!!!
поздравления до неба!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". Не осталась в стороне Елизавета Боярская: "Маша! Какое счастье!!!! Поздравления от всей нашей семьи!🌺🌺🌺❤️❤️❤️".
Напомним, вчера, 30
сентября, 46-летняя поделилась радостной новостью с подписчиками.
46-летняя актриса стала мамой во второй раз. Ребенка звезда родила в Греции. Пол
и имя малыша пока не разглашаются, как и личность его отца. Известно только,
что нового мужа зовут Андрей. Избранник звезды является директором
по развитию в русско–японской компании занимающейся медицинскими технологиями.
Напомним, у артистки есть
уже взрослый сын – Андрей Миронов-Удалов. Ему уже 27 лет. Актриса назвала
наследника в честь своего легендарного отца – актера Андрея Миронова.