Австралийская красотка с ником Holly-Daze Coffey, более известная как одна из обладательниц фигуры Кардашьян, выложила в сеть пикантные фото.

Австралийская красотка с ником Holly-Daze Coffey, более известная как одна из обладательниц фигуры "Кардашьян", выложила в сеть пикантные фото.На снимке девушка продемонстрировала роскошные формы. Модель позирует на кровати в скромном летнем платье. Впрочем, даже такой простой наряд смотрится на австралийке весьма пикантно благодаря глубокому декольте.Публикацию, выложенную на личной странице в социальной сети "Инстаграм" Holly-Daze Coffey подписала так: "Глаза для тебя (Здесь и далее перевод – прим.ред.). Поклонники, впрочем, вряд ли обратили внимание именно на "зерцала души" девушки, однако за несколько часов оставили почти 13 тысяч лайков, а уж количество комплиментов под фото и вовсе не счесть, Пятый канал."Вы когда-нибудь замечали, что вы очень похожи на куклу Барби?", "Абсолютно потрясающе!", "Глаза, красота и тело – это что-то! Принцесса!", "Отличный выстрел! Вы счастливая женщина", – написали восторженный поклонники австралийской красотки.