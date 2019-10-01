"Сезон любви" - заключительный спектакль - прошёл в драматическом театре.

"Сезон любви" - заключительный спектакль - прошёл в драматическом театре.Федеральной программе "Большие гастроли" уже шесть лет. И впервые Крымский академический театр имени Максима Горького представил свои спектакли владимирскому зрителю. Города "поменялись" театрами: всю неделю Владимирский академический выступал в Симферополе. Завершением Крымского путешествия во Владимир стал спектакль "Сезон любви" - лирическая пьеса с добрым концом.