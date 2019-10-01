Британский премьер Борис Джонсон стал фигурантом нового скандала. На этот раз - непристойного. Колумнист газеты Sunday Times написала, что Джонсон вел себя с ней неподобающим образом.

Британский премьер Борис Джонсон стал фигурантом нового скандала. На этот раз — непристойного. Колумнист газеты Sunday Times написала, что Джонсон вел себя с ней неподобающим образом.Борис Джонсон старательно изображает радость и оптимизм. Включает фирменное обаяние — прогуливаясь по супермаркету в Манчестере, шутит с работниками и лично пробивает на кассе продукты. Как будто нет тяжелейшей ситуации с Брекзитом, и череды скандалов, которые могут грозить премьеру импичментом. И даже тюремным сроком.Вот и журналистам Джонсон с улыбкой на лице хотел было рассказать о достижениях и успехах своего правительства, но всех интересовал только свежий скандал – на этот раз сексуальный.Вопрос: Вас обвиняют в том, что вы трогали женщину за бедро без её разрешения, это правда?Ответ: Нет, и думаю, публике гораздо интереснее узнать, что мы делаем для того, что объединить нашу страну и повысить уровень жизни. Наши проекты по инфраструктуре, дорожная программа, инвестиции.Вопрос: Я боюсь, нам придется вернуться к теме обвинений. Если вы всё отрицаете, значит, вы предполагаете, что эта женщина всё выдумала?Ответ: Я уже всё сказал, и думаю, что людям важно слышать про то, что мы делаем для них и для страны.Речь о статье в британском издании "Санди Таймс". Журналистка и бывшая модель Шарлотт Эдвардс в своей воскресной колонке обвинила Бориса Джонсона в сексуальных домогательствах. 20 лет назад он занимал пост главного редактора журнала Spectator, и якобы трогал её за бедро во время обеда. Причем другой рукой, по словам Эдвардс, он трогал еще одну девушку. Они даже пошутили, что Джонсон пытался таким образом удержать равновесие. К слову, еженедельник Spectator в годы его работы вообще называли Sextator — из-за целого ряда сексуальных скандалов в редакции, во многих из которых фигурировал сам Джонсон.Вспомнить об этой истории Шарлотт Эдвардс якобы сподвигла вторая годовщина движения MeToo. Которая неожиданно совпала со съездом правящей Консервативной партии. На нём вполне могут поставить вопрос о доверии Борису Джонсону.Хотя канцелярия премьера и большинство министров предсказуемо поддержали Джонсона. "Премьер-министр сам сказал, что эти обвинения не соответствуют истине. Я абсолютно доверяю ему и его слову", — вступился Саджид Джавид, министр финансов Великобритании.А вот соперники из Лейбористской партии потребовали расследования. И если удастся продавить его через Парламент – это станет уже третьим за последние дни следствием против премьера.Ранее Верховный суд Великобритании признал незаконным решение Джонсона временно приостановить работу Парламента в сентябре. Премьера обвиняют в том, что он сознательно пытался отправить депутатов в отпуск, чтобы те не мешали ему провести свой вариант Брекзита.Кроме того, есть и дело о злоупотреблении служебным положением во время пребывания на посту мэра Лондона. Якобы, Джонсон давал торговые преференции и выделял государственные гранты своей знакомой бизнес-леди из США. И связывали их – по данным британских СМИ – сексуальные отношения. Сама бизнес-леди эти сообщения не комментирует.