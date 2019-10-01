Неприятный
инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Михаил Боярский нарушил правила
дорожного движения и грубо повел себя с представителями СМИ.
Неприятный
инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Михаил Боярский нарушил правила
дорожного движения и грубо повел себя с представителями СМИ.
Знаменитый актер оставил свой автомобиль Mercedes на
встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы,
уйдя по своим делам. Когда журналисты попросили Михаила Боярского прокомментировать
случившееся, он повел себя крайне эмоционального и резко.
"А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама?
Кто вы мне? Да мне ******* (наплевать – Прим. ред.) на вас", – цитирует артиста
Телеграм-канал 112.
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