Неприятный инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Михаил Боярский нарушил правила дорожного движения и грубо повел себя с представителями СМИ.

Неприятныйинцидент произошел в Санкт-Петербурге. Михаил Боярский нарушил правиладорожного движения и грубо повел себя с представителями СМИ.Знаменитый актер оставил свой автомобиль Mercedes навстречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы,уйдя по своим делам. Когда журналисты попросили Михаила Боярского прокомментироватьслучившееся, он повел себя крайне эмоционального и резко."А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама?Кто вы мне? Да мне ******* (наплевать – Прим. ред.) на вас", – цитирует артистаТелеграм-канал 112.Материал дополняется