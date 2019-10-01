Но заседание совета народных депутатов, но котором должен был выступить с отчетом глава администрации района, Максим Барашенков, не состоялось и было перенесено.

Очередное заседание кольчугинского совета народных депутатов, но котором должен был выступить с отчетом глава администрации района, член местного политсовета «Единой России» Максим Барашенков, не состоялось. Депутаты так и не смогли прийти к единому мнению по повестке. Значительная часть присутствующих, члены "Единой России" выступили с резкой критикой. Звучало предложение вынести вотум недоверия администрации. В вину руководителю вменялся кольчугинский школьный долгострой, провалы в городском благоустройстве. После жарких споров мнения разделились, одна половина, под давлением административного ресурса пожелала решить все вопросы на следующем заседании, без присутствия камер, другая отстаивала противоположную позицию - не замалчивать проблемы. В итоге глава города, председательствующим голосом перенесла заседание на другой день. По нашей информации в городе растет недовольство работой администрации не только в депутатском корпусе, но и среди граждан.