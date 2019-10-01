Святая святых театра Ленком – кабинет художественного руководителя Захарова. Любимые часы с боем, стол с лампой, фотографии... В ночь перед похоронами Марка Анатольевича здесь происходили странные вещи.

Святая святых театра "Ленком" – кабинет художественного руководителя Захарова. Любимые часы с боем, стол с лампой, фотографии... В ночь перед похоронами Марка Анатольевича здесь происходили странные вещи.Захаров стал главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола в 1973 году, хотя у него был выбор: Ленком или Московский театр оперетты. Марк Анатольевич выбрал театр, который через много лет будет официально назван коротко "Ленком" – пришел на смену возглавлявшей театр великой русской актрисе и режиссеру Серафиме Бирман.Рабочий кабинет Марка Захарова располагался в бывшей бильярдной Московского купеческого клуба – построенного в 1907 году архитектором Ивановым-Шицом в новомодном по тем временам стиле "модерн" здании. Как говорят, русские купцы в революционное время играли здесь на большие деньги, а часть потом передавали большевикам. В 1918 году помещение было отдано под общежитие и под политический клуб. Потом здесь появился Театр рабочей молодежи, где завлитом работал Михаил Булгаков."Поначалу я чувствовал себя здесь не на месте. Говорят, у Берии кабинет был вдвое поменьше", – рассказывал в интервью Захаров. Здесь у него бывали политики, военачальники, артисты и спортсмены..Сотрудники театра говорят, будто в ночь перед похоронами в запертом кабинете словно бы слышали какой-то шорох, шаги,. Хотя точно известно, что там никого не было. "Это душа мастера прощалась с любимым театром", – уверены работники "Ленкома". Они все признаются, что осиротели.Кстати, сейчас решается вопрос о присвоении театру имени Марка Захарова. Коллектив "Ленкома" сам обратился к московским властям с этой просьбой.