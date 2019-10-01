Президент Украины Владимир Зеленский формально является первым лицом в стране. На самом деле государством управляют другие люди, а глава государства несамостоятелен, уверяют эксперты.
Президент Украины Владимир Зеленский формально является первым лицом в стране. На самом деле государством управляют другие люди, а глава государства несамостоятелен, уверяют эксперты.
Украиной при Зеленском продолжают управлять олигархи,
навязывая стране непопулярную политику. С таким заявлением выступил политолог
Игорь Коротченко.
Особые отношения у главы государства с олигархом Игорем
Коломойским. То, что президент сильно зависит от скандального бизнесмена,
эксперт назвал главной проблемой Украины. " ментально
несамостоятелен, его унижают, обижают", – сказал Коротченко в эфире на
телеканале "Россия-1".
Политолог недоумевает, почему президент при всех его
возможностях не примет решительных мер для борьбы с олигархами. "Что ему
мешает вызвать главу СБУ и поставить четкую задачу – Коломойского в
кандалы", – задался вопросом эксперт.
Усомнился Коротченко и в способностях нового
премьер-министра Украины, 35-летнего Алексея Гончарука. Главу правительства
эксперт назвал "зеленым пацаном". "С этим правительством, с
этими людьми Украина как страна обречена, она не способна ни на что", -
констатировал политолог.
Недавно Сеть облетел скандальный снимок, сделанный в офисе
Зеленского на улице Банковая в центре Киева. Президент сидит во главе стола, по
его левую руку расположился Коломойский, а справа – глава администрации
президента Андрей Богдан – бывший адвокат олигарха.
Игорь Коломойский покинул Украину в 2017 году на фоне
конфликта с тогдашним президентом Петром Порошенко. Обратно олигарх вернулся в
конце мая после инаугурации . Бывший юморист никогда не
отрицал связей с бизнесменом, но уверял что их отношения не касаются политики.