Президент Украины Владимир Зеленский формально является первым лицом в стране. На самом деле государством управляют другие люди, а глава государства несамостоятелен, уверяют эксперты.

Президент Украины Владимир Зеленский формально является первым лицом в стране. На самом деле государством управляют другие люди, а глава государства несамостоятелен, уверяют эксперты.Украиной при Зеленском продолжают управлять олигархи,навязывая стране непопулярную политику. С таким заявлением выступил политологИгорь Коротченко.Особые отношения у главы государства с олигархом ИгоремКоломойским. То, что президент сильно зависит от скандального бизнесмена,эксперт назвал главной проблемой Украины. " ментальнонесамостоятелен, его унижают, обижают", – сказал Коротченко в эфире нателеканале "Россия-1".Политолог недоумевает, почему президент при всех еговозможностях не примет решительных мер для борьбы с олигархами. "Что емумешает вызвать главу СБУ и поставить четкую задачу – Коломойского вкандалы", – задался вопросом эксперт.Усомнился Коротченко и в способностях новогопремьер-министра Украины, 35-летнего Алексея Гончарука. Главу правительстваэксперт назвал "зеленым пацаном". "С этим правительством, сэтими людьми Украина как страна обречена, она не способна ни на что", -констатировал политолог.Недавно Сеть облетел скандальный снимок, сделанный в офисеЗеленского на улице Банковая в центре Киева. Президент сидит во главе стола, поего левую руку расположился Коломойский, а справа – глава администрациипрезидента Андрей Богдан – бывший адвокат олигарха.Игорь Коломойский покинул Украину в 2017 году на фонеконфликта с тогдашним президентом Петром Порошенко. Обратно олигарх вернулся вконце мая после инаугурации . Бывший юморист никогда неотрицал связей с бизнесменом, но уверял что их отношения не касаются политики.