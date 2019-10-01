Общественность муссирует слухи о том, что у Константина Меладзе, состоящего в браке с Верой Брежневой, появилась любовница. Якобы у него завязались отношения с Эрикой Герцег, очередной солисткой ВИА Гры. Рассказать о личностях, любви и переплетениях судеб Меладзе и Брежневой мы попросили эксперта.

Общественность муссирует слухи отом, что у Константина Меладзе, состоящего в браке с Верой Брежневой, появиласьлюбовница. Якобы у него завязались отношения с Эрикой Герцег, очереднойсолисткой "ВИА Гры". Рассказать о личностях, любви и переплетениях судебМеладзе и Брежневой мы попросили эксперта."С первойсупругой отношения начались у Меладзе в начале 90-х. И точек разрыва между ними должно было быть две: первыйраз, когда Константину было 40 лет. Можно сказать, что тогда он уже оторвалсяот семьи, жил сам по себе. Второй раз радикальная предпосылка для развода былав возрасте 45 лет. В это время он не только ментально, но и физически неприсутствовал в жизни своей супруги, но по какой-то причине не оформлял развод.Впрочем, Константин человек консервативных убеждений из-за особого склада характера,заложенного с рождения, – рассказал в интервью "Дни.ру" . – А вот что касается Брежневой – у нее все просто удивительно. В24 года Вера вышла замуж, но это был союз не по сердцу, а чистый расчет".Пословам Шимко, певица достаточно "поздняя" в плане развития личнойсферы. Даже сейчас она еще не дошла до точки "качественной" личнойжизни, это произойдет чуть-чуть позже. "Если рассматривать сочетание Меладзе иБрежневой в 2015 году, у обоих на тот период союз был прагматический. Брежнева понимала, что ей это удобно,выгодно, но в Константина она не было влюблена "по уши". При этом онавообще очень влюбчивый человек, с тонкой душевной организацией, ранимый ичувственный. Но ее влюбчивостьзачастую мимолетна", – сказал экперт.Ещеодна черта ее характера – неумение работать. В дате Брежневой "включены"деньги, но она никогда не заработает то количество, которое она хотела бытратить. И поэтому она всегда рассматривает мужчин с точки зрения выгоды. Иименно поэтому получается, что в ее карму попадают мужчины с деньгами, снеобходимым уровнем достатка.Еще вее дате заложена творческая личность, мощный созидательный потенциал и талант. "Какпевицу каждый пусть оценивает ее сам. Но у нее в дате очень четко раскрытотворческое начало: она, возможно, умеет еще и рисовать, писать стихи, играть намузыкальных инструментах или что-то в этом роде. У нее есть шарм актрисы, -пояснил нумеролог. – Но при этом погруженность в искусство не рассматриваетсяею как работа. В ее гороскопе – это хобби. И получается, что когда рядом с неймужчина с деньгами, она получает основной доход для своей жизни от мужчины. Итогда она просто занимается своим хобби. Это хобби, разумеется, как-томонетизируется, но это не главное, суть в отводе души. Но, когда Вера водиночестве, весь ее потенциал переходит в бурный карьерный рост".союзе с Меладзе Брежнева поняла, что с ним она как за каменной стеной, что способнавдохновлять Константина красотой и молодостью. "Их обоих на тот момент всеустраивало, но без особой "сердечности". В этом смысле, я уверен, чтоэто недолгий союз", – подводит промежуточный итог эксперт.Приэтом у них обоих с рождения "семейственность" очень хорошо раскрыта.Они не гулящие по своей природе. Даже если и были в их жизни какие-то походы"налево", это тщательно скрывалось."Вгороскопе Брежневой можно особо выделить, что с 36 на 37 лет у нее стояла"точка декрета", то есть рождение ребенка. Она еще может раскрыться вближайшее время, хотя пик приходится на 2019 год, далее идет на спад. Если онародит в ближайшее время, то это означает, что этот союз еще будет длиться ещегода три до следующей точки кризиса – примерно до 40 полных лет Брежневой. Ноименно сейчас они с Меладзе претерпевают жесткий кризис в отношениях. Онизакрытые люди. Как мы можем видеть, какая-то информация просачивается, и выводыи прогнозы можно делать, исходя из очень скудного контекста", – считает Шимко.Меладзе вне зависимости от развития событий с личной жизнью все будетнормально. Расстанутся они с Брежневой сейчас, или через три года – личнаяжизнь у него будет. Он может позволить себе реорганизовывать ее до 70 лет.Также у него включены "точки отцовства", рождение детей в егогороскопе открыто до 62 лет."Неисключено, что Константина появился кто-то другой, скорее всего, тоже сильномоложе его. Чисто биологически он выглядит гораздо лучше своего календарноговозраста. Это делает возможный новый союз весьма вероятным", – говоритастротиполог.Брежнева– тоже смотрится моложе своих лет. Но есть в датах Веры один важный препон: унее все основные мужчины до ее 40 лет значительно старшее нее. А в карме после40 лет у нее как раз идет разворот на тех, кто моложе. Чем старше она будетстановиться, тем моложе мужчины будут рядом с ней. Если она останется вмедийном поле, то после 40 лет мы будем наблюдать, что мужчины у нее могут бытьна пять, а то и на 10-15 лет моложе.Еслирассматривать прогноз не совместимости путей, а характеров: более жесткий,"тиранистый" человек – это Константин. По типу личности он вообщеодиночка, закрытый, замкнутый, сухой, не очень эмоциональный. Его энергиябольше внутренняя. И в этом смысле рядом с ним всегда будут женщины яркие,эмоционально окрашенные, как, например, Вера. В целом по совместимости можнодать 50%.В ихвзаимоотношениях нет ярко выраженного лидера. Константин претендует на главенствующуюпозицию, он порой может надавить, убедить в чем-то, навязать свою точку зрения.Но Вера будет "прогибаться" под него только тогда, когда ей что-то отнего нужно. Не потому что она покладистая, а потому, что это ей это в данныймомент выгодно. Судя по ее дате, у Брежневой дар убеждения очень сильный, онаможет гармонично вкладывать свои мысли в чужие головы так, что даже оченьсильный оппонент в ожесточенном споре в итоге с ней согласится. Ее можноназывать "человеком-экстрасенсом", скорее всего, у нее есть дарпредчувствия или предвиденья, ей могут сниться вещие сны с предвестиями и т.д.Не исключено, что лет через 10, когда ей будет ближе к 50, мы будем ее замечатьв каких-то духовных сферах. Возможно, она уйдет в религию, увлечется философиейили разного рода эзотерикой.