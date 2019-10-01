Вице-президент магнитогорского Металлурга Геннадий Величкин прокомментировал неудачную игру команды в текущем сезоне. Один из самых титулованных клубов КХЛ занимает последнее, 12 место в Восточной конференции.

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин прокомментировал неудачную игру команды в текущем сезоне. Один из самых титулованных клубов КХЛ занимает последнее, 12 место в Восточной конференции.В понедельник "Металлург" проиграл в Балашихе омскому "Авангарду" 2:3. Это поражение стало для "Магнитки" десятым в 12 матчах регулярного чемпионата. " Есть четыре линии хороших игроков, но команды пока нет. Случилась перестройка, состав обновился на пятьдесят процентов, и так просто команды не рождаются. Рождение происходит в муках, но мы видим, что команда бьется и сражается, упорно работает на тренировках. Тяжело, но нос никто не вешает", — приводит слова Геннадия Величкина РИА Новости.Многолетний лидер "Металлурга" Сергей Мозякин забросил всего одну шайбу и сделал три голевых передачи. "В прошлом году Мозякин был хороший, а сейчас не хороший? Так не бывает, Он нормальный, но он действительно пока не в своей тарелке. Скоро Мозякин снова будет тем, кем был,", — сказал Величкин.Вице-президент уральцев сказал, что готов оставить свой пост. Но после того, как его команда выиграет Кубок Гагарина. "Уйти? Проблемы нет, это вообще было бы самое легкое и простое — сдаться и уйти. Я обещаю,: когда мы выигрываем Кубок Гагарина, я уйду из клуба. Выиграют Кубок, вручу его болельщикам — и уйду", — сказал Величкин.