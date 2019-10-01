Актриса Инна Чурикова сделала заявление во время прощания с художественным руководителем Ленкома Марком Захаровым. По словам артистки, дочь режиссера Александра всегда очень тепло отзывалась об отце.

Актриса Инна Чурикова сделала заявление во время прощания схудожественным руководителем "Ленкома" Марком Захаровым. По словам артистки,дочь режиссера Александра всегда очень тепло отзывалась об отце.Чурикова отметила, что до последнего верила, что мэтр поправится.Судя по всему, смерть Марка Захарова стала для артистки ударом. Между тем ИннаМихайловна считает, что поддержка сейчас нужна единственной наследницережиссера – Александре Захаровой."Саше сейчас очень тяжело. Она потеряла отца. Ведь она всегдаговорила, что он уникальный и гениальный. Я бы назвала Сашеньку примой нашеготеатра, она играет все наши спектакли. А сейчас, Сашенька, ты должна знать, чтоты не одна. Мы вместе", – обратилась Инна Чурикова со сцены к АлександреЗахаровой.Отметим, что у наследницы художественного руководителя"Ленкома" случилась истерика во время прощания. Артистка безостановочно рыдала.Александра не отходила от гроба любимого родителя, сообщает .Напомним, сегодня, 1 октября, в театре "Ленком" состоялосьпрощание с режиссером . Мэтр скончался 28 сентября 2019 года.Он умер в результате продолжительной болезни. Сообщалось, что причиной смертистала пневмония. похоронили на Новодевичьем кладбище.