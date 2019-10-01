Россияне во всю судачат о скором уходе Ларисы Гузеевой из шоу Давай поженимся. Тема настолько будоражит народ, что кто-то даже решил обратиться с вопросом о судьбе ведущей популярной передачи к ее коллеге Василисе Володиной.

Россияне во всю судачат о скором уходе Ларисы Гузеевой из шоу "Давай поженимся". Тема настолько будоражит народ, что кто-то даже решил обратиться с вопросом о судьбе ведущей популярной передачи к ее коллеге Василисе Володиной.Поклонники всерьез переживают за Гузееву. Некоторые думают, что она впала в депрессию после смерти матери, из-за чего может оставить телевизионную карьеру.Внесла ясность астролог Василиса Володина. Она ответил на вопрос о том, собирается ли Лариса Гузеева уходить из шоу "Давай поженимся". По ее словам, речь об этом не идет. "Нет, конечно!" – успокоила поклонников она и попросила поделиться ссылкой на ресурсы, которые распространяют эти слухи.На своей странице в "Инстаграм" Володина рассказала, что начались новые съемки популярной передачи. "Мы работаем для вас! Мотор!" – заявила она.Напомним, что недавно Лариса Гузеева оказалась в центре другого скандала. Ее заподозрили в романе с известным артистом Эвклидом Кюрдзидисом.Примечательно, что ведущая сама с актером. Она разместила совместную фотографию в "Инстаграм" с весьма неоднозначной подписью.