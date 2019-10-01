1 октября в России начали действовать сразу несколько нововведений. Далеко не все из них обрадуют граждан.

1 октября в России начали действовать сразу несколько нововведений. Далеко не все из них обрадуют граждан.Прежде всего, в стране начал действовать закон о запрете открытого огня на балконах. Теперь официально нельзя жарить шашлыки, зажигать свечи на балконах и лоджиях. Нововведение коснулось не только квартир, но также гостиниц и общежитий, сообщает .В МЧС успокоили заядлых курильщиков. Изменения в правилах противопожарной безопасности не запрещают курение на балконах. Главное, не создавать угрозу возгорания.Также будут закрыты находящиеся в жилых домах хостелы и гостиницы.Помещения в многоквартирном здании можно использовать для гостиничных услуг только после изменения его статуса с жилого на нежилой и при наличии отдельного входа, сообщает .Кроме того, ужесточили контроль в сфере выдачи кредитов. Человек не сможет получить займ, если он уже платит по долгам больше 50 процентов от подтвержденного дохода.Зато теперь работникам будет проще уйти в отпуск. Заявление можно оформить в электронном виде.Изменения коснулись и оформления ДТП. Теперь европроток можно оформить, даже если у водителей нет согласия в том, кто является виновником аварии. А максимальная сумма возмещения выросла до 400 тысяч рублей.