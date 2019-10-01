Председатель Законодательного собрания Владимир Киселев побывал на киржачском предприятии климатического оборудования.

Председатель Законодательного собрания Владимир Киселев побывал на киржачском предприятии климатического оборудования. Предприятие считается одним из ведущих в России. Сейчас там создается новое предприятие по производству теплообменников.Михаил Тимошенко, председатель совета директоров торгово-производственного холдинга: "Новый завод предполагает создание 500 рабочих мест в течение 20 и 21 года, это высоквалифицированные рабочие места и высокотехнологичное современное производство."Проект поддерживает и Министерство экономики России. Напомним, холдинг "зашел " в Киржач в 2014 году. На базе холдинга был создан технопарк, который считается одним из самых эффективных в России. Только в прошлом году в новое производство было вложено более миллиарда рублей. Сейчас на площадках технопарка трудится более 2 тысяч человек. Сильный инвестор придал импульск к развитию всей социальной сферы Киржача. И задача сегодня - обеспечить дальнейшее развитие производства в регионе. Дело в том, что что на начальной этапе предприятие пользовались налоговыми льготами. Сейчас срок их действия истек. Обеспечить дальнейшее стабильное развитие могло бы продление налоговых преференций за счет областного бюджета , считает Владимир Киселев. Тем более, что в планах компании - привлечение высококлассных специалистов.Владимир Киселёв, председетель ЗС Владимирской области: "Для того, чтобы привлекать этих людей, предприятие готово строить жилье, мы соответственно поможем и с площадками, и с коммуникациями для строительства, плюсом, возможно, жилье будет построено и для жителей площадки, и для жителей Киржачского района. Хотелось бы. чтобы таких производств было как можно больше в нашем регионе."