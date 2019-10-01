На очередном заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма от лица украинской делегации и официального Киева поставил свою подпись под формулой Штайнмайера. Ранее эксперты начинали сомневаться, что украинская сторона когда-нибудь согласится на этот шаг.

На очередном заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма от лица украинской делегации и официального Киева поставил свою подпись под "формулой Штайнмайера". Ранее эксперты начинали сомневаться, что украинская сторона когда-нибудь согласится на этот шаг."Формула Штайнмайера", определяющая последовательность выполнения пунктов минских соглашений, должна была быть подписана еще очень давно. В последний раз Киев обещал официально принять ее 18 сентября, однако и тогда своим словам оказался не верен.Многие эксперты начали подозревать, что ничего не изменится и на встрече 1 октября. Украинская делегация, тем не менее, приняла неожиданное решение. "Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав "нормандской четверки", – цитирует источник, близкий к переговорам в Минске.Отметим, ранее смысл самой формулы Штайнамейра раскрывал известный публицист Анатолий Вассерман. Он напомнил, что после подписания минских соглашений украинские власти сделали вид, что порядок выполнения пунктов в документе, который они только что подписали, не имеет значения."И Франк-Вальтер Штайнмайер, чувствуя свою долю ответственности за то, что Киев уже 21 февраля 2014 года отказался исполнять соглашение, подписанное при его участии 20 февраля, предложил четко зафиксировать, что порядок действий в минских соглашениях – порядок, в которых эти действия должны следовать друг за другом", – подчеркнул эксперт.Украинская сторона всячески затягивала процесс. Таким образом, многие начали думать, что на формулу Штайнмайера Киев не согласится никогда, поскольку это будет означать для него необходимость начала реального мирного процесса.Материал дополняется.