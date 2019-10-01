Сегодня стартует проект Мобильного технопарка. Первой кванторианцев примет уршельская средняя школа.

Сегодня стартует проект Мобильного технопарка. Первой кванторианцев примет уршельская средняя школа.В первой половине дня будут проходить уроки технологии для 6-8 классов, во второй - дополнительные инженерные программы для учащихся пятых и 9-11 классов.На одном месте выездной образовательный центр пробудет 12 рабочих дней. Помимо местных учеников на занятия будут привозить ребят из других школ муниципалитета. Дети смогут общаться с наставниками и после отъезда технопарка - уже дистанционно. Во владимирской области в этом учебном году на занятия в мобильном технопарке планируется привлечь несколько тысяч школьников. А летом "Кванториум на колесах" примет участие в лагерях - в профильных инженерных сменах.