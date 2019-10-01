Хоккеист Александр Фролов, бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой, одержал победу в нижегородском областном суде по делу о 20 миллионах рублей, которые якобы получила артистка за долю в своей квартире, где жила с дочкой. Но родственники покойной сдавать не намерены. О том, чем закончится их тяжба, корреспондент Дни.ру расспросил победительницу 19-го сезона Битвы экстрасенсов Аиду Грифаль.

Хоккеист Александр Фролов, бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой, одержал победу в нижегородском областном суде по делу о 20 миллионах рублей, которые якобы получила артистка за долю в своей квартире, где жила с дочкой. Но родственники покойной сдавать не намерены. О том, чем закончится их тяжба, корреспондент "Дни.ру" расспросил победительницу 19-го сезона "Битвы экстрасенсов" Аиду Грифаль."Имя "Юля Началова" играет свою роль, но так же играет роль законодательства и наличие финансов, – говорит ясновидящая. – А у второй стороны по данному вопросу гораздо больше козырей. Квартиру, судя по всему, родственникам покойной придется отдать Фролову за долги".Рассмотрела Аида Грифаль и будущее единственной дочери артистки – Веры Алдониной. "Она является очень одаренным ребенком, – заверила ясновидящая. – Онапрекрасно понимала, что работа мамы, это тяжелый труд и осознавала все минусы этой профессии. Но сама выберет для себя творческийпуть"."Вере не интересна популярность, за которой шлаее мама, – уверяет Грифаль. – Но выступать на творческих вечерах посвященных памяти маме иее творчеству, она конечно будет и исполнит ее любимые песни. Большую роль вэтом вопросе она доверит своей крестнойЛарисе Долиной".На вопрос о том, будет ли жить вера с бабушкой и дедом или с отцом, Грифаль сказала: "Ребенка не переманит никто никакими финансамии благополучием. Она любит как и бабушку с дедушкой, так и папу с новой семьей. Вера не сделает однозначный выбор, а будетнаходится и с теми и с теми до того момента пока ей будет комфортно".Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта этого года. Причиной смерти 38-летней певицы стало обширное заражение крови. Похоронили популярную исполнительницу на Троекуровском кладбище в столице.