Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги закончился четырьмя матчами. АК Барс дома обыграл со счетом 3:2 соседей из Нефтехимика, Авангард с таким же счетом победил Металлург. Петербургский СКА в гостях выиграл у рижского Динамо, а московское Динамо со счетом 1:2 уступило Йокериту.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги закончился четырьмя матчами. АК Барс" дома обыграл со счетом 3:2 соседей из "Нефтехимика", "Авангард" с таким же счетом победил "Металлург". Петербургский СКА в гостях выиграл у рижского "Динамо", а московское "Динамо" со счетом 1:2 уступило "Йокериту".Первая шайба в матче между рижским "Динамо" и СКА была заброшена на 11 минуте. Гол на счету защитника Артема Зуба. Эта шайба оставалась единственной до начала третьего периода. В начале второго периода Ярослав Дыбленко забросил вторую шайбу. Подвел черту Евгений Кетов – 3:0."Ак Барс" в Казани одержал нелегкую победу со счетом 3:2 над другим представителем Татарстана – "Нефтехимиком" из Нижнекамска. У победителей шайбы забросили Эмиль Галимов, Джастин Азеведу и Андрей Педан. У гостей отличились Денис Казионов и Мэтт Уайт.Омский "Авангард", принимающий соперников в Балашихе, вел со счетом 3:0 против "Металлурга" из Магнитогорска. Одну шайбу забросил Тейлор Бек, две Сергей Шумаков. Но "Магнитка" сократила отставание за счет бросков за счет голов Владимира Галузина и Эрика О'Делла. Но уйти от поражения "Металлург" не смог.В Москве, где "Динамо" принимало "Йокерит" з Хельсинки, основное время завершилось вничью 1:1. У гостей шайбу забросил Брайан О'Нилл, в составе москвичей отличился Андре Петерсон. На второй минуте овертайм Хенрик Хаапала принес "Йокериту" победу со счетом 2:1.