Все чаще появляются слухи о болезнях белорусского лидера. В то же время позиции его конкурента усиливаются, считают эксперты.

Все чаще появляются слухи о болезнях белорусского лидера. В то же время позиции его конкурента усиливаются, считают эксперты.Назначение преемника в условиях практически тоталитарного режима, какой установил в Белоруссии Александр Лукашенко, может сыграть против него же. Такое мнение выразил эксперт аналитического центра "Стратегия" Валерий Карбалевич.По его словам, в таких обстоятельствах, особенно на фоне слухов о различных болезнях Лукашенко, преемник становится "главной угрозой власти и главным конкурентом".Карбалевич предложил вспомнить историю, в которой нередки случае, когда преемники оказывались в центре заговора против авторитарного лидера. "Поэтому, я думаю, что если в Беларуси это и будет, то в самый последний момент, на самом финише, если это вообще произойдет", – предположил эксперт.При этом, по его словам, роль России в этом процессе явно преувеличивают, поскольку Кремль не всегда может "посадить" нужного кандидата даже у себя. Это касается ряда губернаторов, отметил Карбалевич."Беларусь все же намного более независимая, чем российские губернии", – заявил он.Он предупредил, что любой транзит власти в условиях авторитарного государства несет крайне серьезные риски. Карбалевич напомнил, что самые массовые протесты в России возникли в 2012 году, "когда стало известно, что Путин возвращается вместо Медведева".