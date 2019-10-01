Сегодня отмечают день вегетарианца. О самых вкусных вегетарианских блюдах знают в кафе "Мама вегана".

Сегодня отмечают день вегетарианца. О самых вкусных вегетарианских блюдах знают в кафе "Мама вегана".Индийский чай масала, среднеазиатский толкан, японский матча и южно-американский матэ. Необычный крафтовый кофе. Его заваривают на арахисовой халве, на свежей мяте и с перцем чили. На кокосовом или овсяном молоке. Вкусная альтернатива обычному кофе. Здесь собраны лучшие вегетарианские рецепты и напитки всех кухонь мира. Блюда из Индии, Азии, Ливана, России, Америки и Европы, рассказал владелец кафе Тимофей Кочетков.Тимофей Кочетков, владелец кафе "Мама вегана": "Представлена азиатская кухня, например, рисовая лапша с сыром тофу и овощами. Очень пряное блюдо, очень вкусное. Есть индийская кухня - это грибы масала с овощами. Масала - это набор индийских приправ и специй."Таких специй нужно добавлять в блюдо совсем немного - они имеют насыщенный вкус. И содержат эфирные масла. В эко-маркете можно приобрести полезные продукты. А в кэроб-кофейне - единственной в городе, попробовать сладкий напиток из сушеных на солнце плодов рожкового дерева. Он содержит кальций, магний, фосфор, железо и другие питательные вещества. В отличие от кофе, кэроб полезен для организма, а бодрит не хуже.Тимофей Кочетков, владелец кафе "Мама вегана": "Сыроедческие десерты, которые вы, я думаю, не отличите от обычных. Даже больше - они вам покажутся более изысканными, более сладкими, более насыщенными. При этом более полезные и некалорийные."Вегетарианское кафе "Мама Вегана" можно найти на Октябрьском проспекте, 47. Кстати, ждут здесь не только вегетарианцев. Также любителей здорового питания. И тех, кто хочет попробовать полезную альтернативу.Анастасия Сахарова, Максим Котов, "Вести-Владимир"на правах рекламы