Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между Манчестер Юнайтед и Арсеналом. Встреча закончилась вничью 1:1.

Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом". Встреча закончилась вничью 1:1.Перед самым перерывом лондонцы неудачно разыграли угловой. Последовала быстрая контратака "МЮ", которую завершил шотландский полузащитник Скотт Мактоминей. "Канониры" отыгрались после перерыва. Грубо ошибся молодой защитник хозяев Аксель Туанзебе. Бкайо Сака вывел Пьера-Эмерика Обамеянга к воротам, и тот нанес точный удар. Судья после просмотра видеозаписи удостоверился, что офсайда не было и засчитал гол.Больше мячей забито не было. Соперники разошлись с миром 1:1. "Арсенал" набрал 12 очков и идет четвертым. У "Манчестер Юнайтед" 9 очков и десятая позиция.