Недавно завершился конкурс красоты Мисс Украина 2019 года. Победительницей стала 24-летняя Маргарита Паша.

Недавно завершился конкурс красоты "Мисс Украина" 2019 года. Победительницей стала 24-летняя Маргарита Паша.Появилась информация, девушку отказались показывать в эфире телеканала "1+1".По данным журналистов, это связано с тем, что она не захотела давать интервью на украинском языке. К слову, об этом на своей личной странице в социальной сети Instagram сообщила ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая.Маргарита, в свою очередь, опубликовала ответный пост. По ее словам, заявление об ее отказе давать интервью на родном языке является ложью."Это чистой воды клевета и выдумка обиженных завистников!", – утверждает Паша.Модель пояснила, что все дело было исключительно в плохом самочувствии и переутомлении. Она рассказала, что сейчас у нее категорически не хватает времени на сон, на общение с родными и близкими людьми и даже на саму себя. Она целиком и полностью погружена в работу для ее страны и народа."Поэтому искренне прошу понять, что я такой же человек, как и вы. У меня также есть свои чувства и эмоции. В конце концов, у меня есть мой организм, который уже едва выдерживает те нагрузки, которые рухнули на него", – высказалась "Мисс Украина".Также она призвала фолловеров быть толерантными. "И прежде, чем вешать на людей ярлыки, подумайте о последствиях!", – подытожила Маргарита.