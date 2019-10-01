Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на проходящем в Катаре чемпионате мира по легкой атлетике. Мария стала первой трехкратной чемпионкой мира в этой дисциплине.

Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на проходящем в Катаре чемпионате мира по легкой атлетике. Мария стала первой трехкратной чемпионкой мира в этой дисциплине.Как и остальные российские спортсмен, Ласицкене выступает на чемпионате мира в нейтральном статусе. "Конечно, выступать без флага, это неприятно. Хочется уже пробежать с российским флагом. Даже действует на нервы, когда другие спортсмены празднуют вместе со своим флагом", — прокомментировала ТАСС ситуацию сама Мария.Трехкратная чемпионка мира заявила, что надеется выступить на Олимпийских играх в Токио. "Подготовка к Олимпиаде в Токио уже идет. Чемпионат мира один из этапов подготовки к Играм. Надеюсь, что все будет в порядке, и я буду прыгать в Токио. Сегодня же я хочу насладиться победой".