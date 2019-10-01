На проходящем в Катаре чемпионате мира по легкой атлетике разыграны награды в прыжках в высоту у женщин. Золотую медаль завоевала россиянка Мария Ласицкене.

На проходящем в Катаре чемпионате мира по легкой атлетике разыграны награды в прыжках в высоту у женщин. Золотую медаль завоевала россиянка Мария Ласицкене.Выступающая в статусе нейтрального атлета Мария Ласицкене преодолела планку на высоте 204 сантиметра, причем сделала это с первой попытки. Украинка Ярослава Могучих также взяла эту высоту, но затратила больше попыток. На третьем месте американка Вашти Каннингем (2,00).Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Ранее Мария выигрывала золотые медали в 2015 году в Пекине и в 2017-м в Лондоне.Ранее Ласицкене жаловалась на отвратительные условия проживания и плохое питание спортсменов на этом чемпионате. По этим же причинам сборная Норвегии даже переселилась в другую гостиницу.И это не единственный скандал на этом первенстве, отмечает телеканал "Россия 24". Немецкие легкоатлетки подали жалобу на организаторов чемпионата в Катаре. Спортсменок не устроил ракурс стартовой камеры. Ее расположили на земле — между ног — и девушки сочли такие кадры неприличными. Сообщается, что после жалобы камеры все-таки отключили.