В московском театре Ленком завершается церемония прощания с художественным руководителем Марком Захаровым. Проститься с ним пришли многие звезды эстрады, кино и театра – Игорь Крутой, Светлана Немоляева, Вера Васильева, Геннадий Хазанов, Константин Богомолов... Корреспондент Дни.ру тоже подошел к гробу, чтобы сказать мастеру спасибо!

В московском театре "Ленком" завершается церемония прощания с художественным руководителем Марком Захаровым. Проститься с ним пришли многие звезды эстрады, кино и театра – Игорь Крутой, Светлана Немоляева, Вера Васильева, Геннадий Хазанов, Константин Богомолов... Корреспондент "Дни.ру" тоже подошел к гробу, чтобы сказать мастеру "спасибо!"При жизни Марк Захаров всегда хорошо одевался. В последний путь его нарядили тоже франтом – дорогой дизайнерский черный костюм, черный галстук. В последний раз он собрал аншлаг в театре, который, кажется, без него и немыслим."Ленком" взял на себя организацию похорон Марка Анатольевича. Помогло и правительство Москвы, обеспечив охрану, транспорт, место на престижном Новодевичьем кладбище.На протяжении четырех часов людской поток не стихал – все хотели поклониться Захарову. Поклниться за "Мюнхгаузена", "Тиля", "Обыкновенное чудо" и другие, ставшие культовыми, фильмы и спектакли. Поклониться просто за то, что он был на свете.Увы, он не успел закончить спектакль "Капкан" – вольную сценическую фантазию по мотивам сочинений Владимира Сорокина, сценарных разработок самого Марка Захарова и документальных источников. Марк Анатольевич при жизни 17 раз переписывал литературный материал, спектакль готов на 85 процентов. И намеченная на 2 декабря премьера состоится непременно – директор "Ленкома" Марк Варшавер пообещал, что дочь Захарова в качестве режиссера завершит работу над постановкой.Напомним, Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни. Официальная причина смерти режиссера – остановка смерти, связанная с воспалением легких, которое перешло в пневмонию.