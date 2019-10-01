Штрафы для молодых людей, которые пытаются уклониться от призыва на воинскую службу, могут быть увеличены в шесть раз.

Штрафы для молодых людей, которые пытаются уклониться от призыва на воинскую службу, могут быть увеличены в шесть раз.Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.Он подчеркнул, что в данное время размеры таких штрафов начинаются от 500 рублей.Генерал отметил при этом, что с 2014 года количество уклонистов от воинского призыва сократилось почти в 4 раза — с более чем 6000 человек до 1600.Бурдинский рассказал, что ежегодно растет число молодых людей, отказывающихся от отсрочки от воинской службы, в их числе — студенты.По его информации, в ходе октябрьского призыва, который начнется с 1 октября с.г., на военную службу будут в 85 регионах РФ призваны около 132 тысяч россиян.