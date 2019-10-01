Глава российского правительства Дмитрий Медведев назначил заместителя министра экономического развития РФ Михаила Бабича первым заместителем главы Минэкономразвития.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назначил заместителя министра экономического развития РФ Михаила Бабича первым заместителем главы Минэкономразвития.Ранее глава ведомства Максим Орешкин заявил, что представил кандидатуру Михаила Бабича на должность первого заместителя министра, подчеркнув, что после назначения заместителем министра он проявил себя с самой лучшей стороны, передает ТАСС.Михаил Бабич, распоряжение о назначении которого заместителем министра экономического развития РФ было подписано 15 июня текущего года, с приходом в министерство курировал, в том числе, вопросы интеграции в рамках Союзного государства, ЕАЭС и СНГ.