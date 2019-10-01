Певица и ее близкие наслаждаются отдыхом на побережье Абу-Даби. Елена Темникова публикует в личном Инстаграм яркие снимки с райского курорта.

Певица и ее близкиенаслаждаются отдыхом на побережье Абу-Даби. Елена Темникова публикует в личном "Инстаграм"яркие снимки с райского курорта.Сегодня, 1 октября,знаменитость показала первое за долгое время фото с дочерью Александрой. ЕленаТемникова и ее четырехлетняя наследница позируют на пляже.Артистка облачена в ярко-желтыйзакрытый купальник и легкий халат из тонкой ткани белого цвета. МаленькойАлександре Темникова подобрала слитный купальник с принтом в виде собачеймордочки.Судя по всему, мама ималышка прекрасно провели время вместе. Артистка и ее наследница купались, лепиликуличи из песка и бегали вдоль кромки воды."Моя маленькая копия. Илия ее. ))💞(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала публикацию.Поклонники пришли в восторг отсвежих фотографий звезды. Многие писали, что Александра действительно оченьпохожа на свою знаменитую мать."Совсем взрослая стала, скоро уже в школу🥺 Зачем время летит так быстро?", "Она твоякопия ❤", "Как Саша повзрослела. Несомненно она на вас, Леночка похожа, но некопия... Папа в ней тоже есть", "Фирменный мамин прищур", – писали интернет-обыватели.Напомним, в браке во второй раз. В 2014 году вокалистка вышла замуж за руководителя IT-компанииДмитрия Сергеева. 27 марта 2015 у пары родилась дочь Александра.