Певица и ее близкие
наслаждаются отдыхом на побережье Абу-Даби. Елена Темникова публикует в личном Инстаграм
яркие снимки с райского курорта.
Певица и ее близкие
наслаждаются отдыхом на побережье Абу-Даби. Елена Темникова публикует в личном "Инстаграм"
яркие снимки с райского курорта.
Сегодня, 1 октября,
знаменитость показала первое за долгое время фото с дочерью Александрой. Елена
Темникова и ее четырехлетняя наследница позируют на пляже.
Артистка облачена в ярко-желтый
закрытый купальник и легкий халат из тонкой ткани белого цвета. Маленькой
Александре Темникова подобрала слитный купальник с принтом в виде собачей
мордочки.
Судя по всему, мама и
малышка прекрасно провели время вместе. Артистка и ее наследница купались, лепили
куличи из песка и бегали вдоль кромки воды.
"Моя маленькая копия. Или
я ее. ))💞
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала публикацию.
Поклонники пришли в восторг от
свежих фотографий звезды. Многие писали, что Александра действительно очень
похожа на свою знаменитую мать.
"Совсем взрослая стала, скоро уже в школу🥺 Зачем время летит так быстро?", "Она твоя
копия ❤", "Как Саша повзрослела. Несомненно она на вас, Леночка похожа, но не
копия... Папа в ней тоже есть", "Фирменный мамин прищур", – писали интернет-обыватели.
Напомним, в браке во второй раз. В 2014 году вокалистка вышла замуж за руководителя IT-компании
Дмитрия Сергеева. 27 марта 2015 у пары родилась дочь Александра.