Обвиняемый еще несколько дней жил с трупом в чужой квартире

Следствию удалось установить, что 29-летний мужчина без особого места жительства в январе пришел пожить к своему другу. Приятели сдавали металл в пункты приема и попрошайничали, тратя заработанные деньги на еду и алкоголь.Вечером 5-го января к ним в гости пришла знакомая, ставшая причиной конфликта. Выпивая, мужчины долгое время не могли решить, к кому больше расположена дама, после чего хозяин жилья резко высказался в ее адрес. Обвиняемый за это нанес приятелю несколько ножевых ранений. Несмотря на полученные травмы, потерпевший оставался жив, однако не получил никакой медицинской помощи.Утром следующего дня гостья, увидев тело погибшего, скрылась, а обвиняемый до 9 января жил в комнате с трупом. Выявить преступление удалось местному участковому, совершавшему обход по квартирам.Муромский городской суд назначил 29-летнему муромлянину наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.