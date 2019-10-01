В полицию от 77-летнего москвича поступило сообщение о том, что во время прогулки на Липецкой улице на него наехал велосипедист. В результате столкновения заявитель получил телесные повреждения...

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержан подозреваемый в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.В полицию от 77-летнего москвича поступило сообщение о том, что во время прогулки на Липецкой улице на него наехал велосипедист. В результате столкновения заявитель получил телесные повреждения.Потерпевшему была оказана медицинская помощь.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – неработающего 33-летнего жителя столицы.Дознанием районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 268 УК РФ «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81