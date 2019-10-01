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Указом Президента Российской Федерации начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области, генерал-майор внутренней службы Виноградов Андрей Леонидович освобожден от занимаемой должности

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