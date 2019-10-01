Указом Президента Российской Федерации начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области, генерал-майор внутренней службы Виноградов Андрей Леонидович освобожден от занимаемой должности
<a href="https://33live.ru/novosti/01-10-2019-nachalnik-ufsin-po-vladimirskoj-oblasti-pokinet-svoj-post.html" target="_blank">Начальник УФСИН по Владимирской области покинет свой пост</a> - Указом Президента Российской Федерации начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области, генерал-майор внутренней службы Виноградов Андрей Леонидович освобожден от занимаемой должности
[url=https://33live.ru/novosti/01-10-2019-nachalnik-ufsin-po-vladimirskoj-oblasti-pokinet-svoj-post.html]Начальник УФСИН по Владимирской области покинет свой пост[/url] - Указом Президента Российской Федерации начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области, генерал-майор внутренней службы Виноградов Андрей Леонидович освобожден от занимаемой должности