Появилась
пугающая интерпретация песен известного артиста. Есть предположение, что
Александр Буйнов зашифровал в своих текстах жуткий смысл.
Появилась
пугающая интерпретация песен известного артиста. Есть предположение, что
Александр Буйнов зашифровал в своих текстах жуткий смысл.
Автор публикации предложил вслушаться в старые песни
музыканта. "Вроде песни как песни, а на самом деле какой-то кошмар", – пишет
канал. Для разбора предлагаются хиты "Падают листья" и "Парле
Франсе".
"Из текста очевидно: Александр Буйнов рад, что
умирают люди. "Ну и пусть", – говорит исполнитель, "меньше
народу – больше кислороду". Никак по-другому это понимать нельзя", -
интерпретируют первую композицию. Еще более леденящее душу объяснение найдено у
второй песни, в которой певец ласкает довольно странную особу. Канал называет ее "обколотой филлерами" женщиной.
"Но есть и более дикий пример. Для его разгадки мне
потребуются специалисты по садо-мазо… Народный артист поет песню любимой
женщине. Его возлюбленная находится на одном конце. И на другом конце тоже
находится она. Как это можно понять?..", – задается вопросом автор публикации.
По его мнению, на песню "Парле Франсе" снят "совершенно
порнографический клип, где обколотая филлерами женщина обнимается с Александром
Буйновым в золотом дворце", а потом умирает. Отметим, такая интерпретация
известных композиций может кому-то показаться слишком смелой и спорной.