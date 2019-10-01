Появилась пугающая интерпретация песен известного артиста. Есть предположение, что Александр Буйнов зашифровал в своих текстах жуткий смысл.

Появиласьпугающая интерпретация песен известного артиста. Есть предположение, чтоАлександр Буйнов зашифровал в своих текстах жуткий смысл.Автор публикации предложил вслушаться в старые песнимузыканта. "Вроде песни как песни, а на самом деле какой-то кошмар", – пишетканал. Для разбора предлагаются хиты "Падают листья" и "ПарлеФрансе"."Из текста очевидно: Александр Буйнов рад, чтоумирают люди. "Ну и пусть", – говорит исполнитель, "меньшенароду – больше кислороду". Никак по-другому это понимать нельзя", -интерпретируют первую композицию. Еще более леденящее душу объяснение найдено увторой песни, в которой певец ласкает довольно странную особу. Канал называет ее "обколотой филлерами" женщиной."Но есть и более дикий пример. Для его разгадки мнепотребуются специалисты по садо-мазо… Народный артист поет песню любимойженщине. Его возлюбленная находится на одном конце. И на другом конце тоженаходится она. Как это можно понять?..", – задается вопросом автор публикации.По его мнению, на песню "Парле Франсе" снят "совершеннопорнографический клип, где обколотая филлерами женщина обнимается с АлександромБуйновым в золотом дворце", а потом умирает. Отметим, такая интерпретацияизвестных композиций может кому-то показаться слишком смелой и спорной.