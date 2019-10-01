Президенту Владимиру Зеленскому придется смирить гордыню и попросить Владимира Путина о встрече. Только на переговорах лицом к лицу можно решить проблему Донбасса, уверен бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко.

Президенту Владимиру Зеленскому придется смирить гордыню и попросить Владимира Путина о встрече. Только на переговорах лицом к лицу можно решить проблему Донбасса, уверен бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко.Вместо того, чтобы искать компромиссы, президент продолжаетиспользовать антироссийскую риторику своего предшественника. "Опять начинаетсяраздувание войны, опять идут те лозунги, которые не приведут ни к чему", -сказал Онищенко в эфире телеканала NewsOne.Бывший парламентарий призвал Зеленского позвонить Путину идоговориться о встрече. Только так можно закончить конфликт в Донбассе, уверенон.Онищенко полагает, что Москва устала от конфликта в Донбассеи международных санкций. Политик полагает, что российский лидер с удовольствиембы сел за стол переговоров с украинским коллегой. Организовать переговорыПутина и Зеленского можно одним звонком, уверен экс-парламентарий, напомнив онедавнем обмене заключенными между Россией и Украиной.Не исключено, что украинский лидер искренне хочет наладитьотношения с Россией, но вынужден учитывать недовольство националистов. Радикалыпротивятся компромиссам с Москвой. Уступки Путину приведут к потерисуверенитета Украины.По мнению телеведущей Татьяны Даниленко, недавнийнеудавшийся "теракт" в Киеве, когда участник боевых действий вДонбассе угрожал взорвать мост, служит предупреждением президенту. Подобныхинцидентов станет гораздо больше, если Зеленский пойдет на уступки России,предупредила она.По всей видимости, угрозы радикалов возымели действие: главагосударства решил не играть с огнем и не злить националистов. Последнее времяриторика практически не отличается от высказываний ПетраПорошенко: очередной поток обвинений в адрес России, заявления про "оккупацию"и прочие агрессивные выпады.