Президенту Владимиру Зеленскому придется смирить гордыню и попросить Владимира Путина о встрече. Только на переговорах лицом к лицу можно решить проблему Донбасса, уверен бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко.
Президенту Владимиру Зеленскому придется смирить гордыню и попросить Владимира Путина о встрече. Только на переговорах лицом к лицу можно решить проблему Донбасса, уверен бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко.
Вместо того, чтобы искать компромиссы, президент продолжает
использовать антироссийскую риторику своего предшественника. "Опять начинается
раздувание войны, опять идут те лозунги, которые не приведут ни к чему", -
сказал Онищенко в эфире телеканала NewsOne.
Бывший парламентарий призвал Зеленского позвонить Путину и
договориться о встрече. Только так можно закончить конфликт в Донбассе, уверен
он.
Онищенко полагает, что Москва устала от конфликта в Донбассе
и международных санкций. Политик полагает, что российский лидер с удовольствием
бы сел за стол переговоров с украинским коллегой. Организовать переговоры
Путина и Зеленского можно одним звонком, уверен экс-парламентарий, напомнив о
недавнем обмене заключенными между Россией и Украиной.
Не исключено, что украинский лидер искренне хочет наладить
отношения с Россией, но вынужден учитывать недовольство националистов. Радикалы
противятся компромиссам с Москвой. Уступки Путину приведут к потери
суверенитета Украины.
По мнению телеведущей Татьяны Даниленко, недавний
неудавшийся "теракт" в Киеве, когда участник боевых действий в
Донбассе угрожал взорвать мост, служит предупреждением президенту. Подобных
инцидентов станет гораздо больше, если Зеленский пойдет на уступки России,
предупредила она.
По всей видимости, угрозы радикалов возымели действие: глава
государства решил не играть с огнем и не злить националистов. Последнее время
риторика практически не отличается от высказываний Петра
Порошенко: очередной поток обвинений в адрес России, заявления про "оккупацию"
и прочие агрессивные выпады.