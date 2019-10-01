Сегодня, 1 октября 2019 года, в 10 утра началась церемония прощания с режиссером театра Ленком Марком Захаровым. Впрочем, не всех пустили к гробу знаменитости.

Сегодня, 1 октября 2019 года, в 10 утра началась церемония прощания с режиссером театра "Ленком" Марком Захаровым. Впрочем, не всех пустили к гробу знаменитости.Уже с самого начала панихиды в театр прибыла целая толпа народу. Люди несли цветы, дабы почтить память любимого сценического деятеля, а очередь на проход выстроилась с самой Малой Дмитровской. Многие поделились воспоминаниями о творчестве Захарова."Его звонок по телефону: "Я приглашаю вас в труппу”. Он изменил мою жизнь и подарил мне меня. Невозможно представить театр без него," – рассказала артистка Анна Якунина.Из-за большого количества желающих проститься с режиссером, охрана повысила меры безопасности. Изначально каждого пришедшего проверяли через рамки металлоискателей, однако в 10:45 стало известно, что поклонников знаменитости отказываются пускать к родным Захарова, сидящим у гроба."Зрителей не пускают к близким Марка Захарова, и некоторые из них на расстоянии, через крупную фигуру охранника, пытаются произнести слова благодарности и соболезнования," – газета "Московский комсомолец" в своей текстовой трансляции. Отметим, что церемония прощания завершится в 14:00.Режиссер театра "Ленком" Марк Захаров скончался 28 сентября в возрасте 86 лет. В конце жизни он страдал от продолжительной затяжной болезни. Официальной причиной медики назвали заболевание пневмонией. Напомним, что режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.