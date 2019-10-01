Общественность муссирует слухи о
том, что у Константина Меладзе, состоящего в браке с Верой Брежневой, появилась
любовница. Якобы у него завязались отношения с Эрикой Герцег, очередной
солисткой ВИА Гры. Рассказать о личностях, любви и переплетениях судеб
Меладзе и Брежневой мы попросили эксперта.
Общественность муссирует слухи о
том, что у Константина Меладзе, состоящего в браке с Верой Брежневой, появилась
любовница. Якобы у него завязались отношения с Эрикой Герцег, очередной
солисткой "ВИА Гры". Рассказать о личностях, любви и переплетениях судеб
Меладзе и Брежневой мы попросили эксперта.
"С первой
супругой отношения начались у Меладзе в начале 90-х. И точек разрыва между ними должно было быть две: первый
раз, когда Константину было 40 лет. Можно сказать, что тогда он уже оторвался
от семьи, жил сам по себе. Второй раз радикальная предпосылка для развода была
в возрасте 45 лет. В это время он не только ментально, но и физически не
присутствовал в жизни своей супруги, но по какой-то причине не оформлял развод.
Впрочем, Константин человек консервативных убеждений из-за особого склада характера,
заложенного с рождения, – рассказал в интервью "Дни.ру" . – А вот что касается Брежневой – у нее все просто удивительно. В
24 года Вера вышла замуж, но это был союз не по сердцу, а чистый расчет".
По
словам Шимко, певица достаточно "поздняя" в плане развития личной
сферы. Даже сейчас она еще не дошла до точки "качественной" личной
жизни, это произойдет чуть-чуть позже. "Если рассматривать сочетание Меладзе и
Брежневой в 2015 году, у обоих на тот период союз был прагматический. Брежнева понимала, что ей это удобно,
выгодно, но в Константина она не было влюблена "по уши". При этом она
вообще очень влюбчивый человек, с тонкой душевной организацией, ранимый и
чувственный. Но ее влюбчивость
зачастую мимолетна", – сказал экперт.
Еще
одна черта ее характера – неумение работать. В дате Брежневой "включены"
деньги, но она никогда не заработает то количество, которое она хотела бы
тратить. И поэтому она всегда рассматривает мужчин с точки зрения выгоды. И
именно поэтому получается, что в ее карму попадают мужчины с деньгами, с
необходимым уровнем достатка.
Еще в
ее дате заложена творческая личность, мощный созидательный потенциал и талант. "Как
певицу каждый пусть оценивает ее сам. Но у нее в дате очень четко раскрыто
творческое начало: она, возможно, умеет еще и рисовать, писать стихи, играть на
музыкальных инструментах или что-то в этом роде. У нее есть шарм актрисы, -
пояснил нумеролог. – Но при этом погруженность в искусство не рассматривается
ею как работа. В ее гороскопе – это хобби. И получается, что когда рядом с ней
мужчина с деньгами, она получает основной доход для своей жизни от мужчины. И
тогда она просто занимается своим хобби. Это хобби, разумеется, как-то
монетизируется, но это не главное, суть в отводе души. Но, когда Вера в
одиночестве, весь ее потенциал переходит в бурный карьерный рост".
В
союзе с Меладзе Брежнева поняла, что с ним она как за каменной стеной, что способна
вдохновлять Константина красотой и молодостью. "Их обоих на тот момент все
устраивало, но без особой "сердечности". В этом смысле, я уверен, что
это недолгий союз", – подводит промежуточный итог эксперт.
При
этом у них обоих с рождения "семейственность" очень хорошо раскрыта.
Они не гулящие по своей природе. Даже если и были в их жизни какие-то походы
"налево", это тщательно скрывалось.
"В
гороскопе Брежневой можно особо выделить, что с 36 на 37 лет у нее стояла
"точка декрета", то есть рождение ребенка. Она еще может раскрыться в
ближайшее время, хотя пик приходится на 2019 год, далее идет на спад. Если она
родит в ближайшее время, то это означает, что этот союз еще будет длиться еще
года три до следующей точки кризиса – примерно до 40 полных лет Брежневой. Но
именно сейчас они с Меладзе претерпевают жесткий кризис в отношениях. Они
закрытые люди. Как мы можем видеть, какая-то информация просачивается, и выводы
и прогнозы можно делать, исходя из очень скудного контекста", – считает Шимко.
У
Меладзе вне зависимости от развития событий с личной жизнью все будет
нормально. Расстанутся они с Брежневой сейчас, или через три года – личная
жизнь у него будет. Он может позволить себе реорганизовывать ее до 70 лет.
Также у него включены "точки отцовства", рождение детей в его
гороскопе открыто до 62 лет.
"Не
исключено, что Константина появился кто-то другой, скорее всего, тоже сильно
моложе его. Чисто биологически он выглядит гораздо лучше своего календарного
возраста. Это делает возможный новый союз весьма вероятным", – говорит
астротиполог.
Брежнева
– тоже смотрится моложе своих лет. Но есть в датах Веры один важный препон: у
нее все основные мужчины до ее 40 лет значительно старшее нее. А в карме после
40 лет у нее как раз идет разворот на тех, кто моложе. Чем старше она будет
становиться, тем моложе мужчины будут рядом с ней. Если она останется в
медийном поле, то после 40 лет мы будем наблюдать, что мужчины у нее могут быть
на пять, а то и на 10-15 лет моложе.
Если
рассматривать прогноз не совместимости путей, а характеров: более жесткий,
"тиранистый" человек – это Константин. По типу личности он вообще
одиночка, закрытый, замкнутый, сухой, не очень эмоциональный. Его энергия
больше внутренняя. И в этом смысле рядом с ним всегда будут женщины яркие,
эмоционально окрашенные, как, например, Вера. В целом по совместимости можно
дать 50%.
В их
взаимоотношениях нет ярко выраженного лидера. Константин претендует на главенствующую
позицию, он порой может надавить, убедить в чем-то, навязать свою точку зрения.
Но Вера будет "прогибаться" под него только тогда, когда ей что-то от
него нужно. Не потому что она покладистая, а потому, что это ей это в данный
момент выгодно. Судя по ее дате, у Брежневой дар убеждения очень сильный, она
может гармонично вкладывать свои мысли в чужие головы так, что даже очень
сильный оппонент в ожесточенном споре в итоге с ней согласится. Ее можно
называть "человеком-экстрасенсом", скорее всего, у нее есть дар
предчувствия или предвиденья, ей могут сниться вещие сны с предвестиями и т.д.
Не исключено, что лет через 10, когда ей будет ближе к 50, мы будем ее замечать
в каких-то духовных сферах. Возможно, она уйдет в религию, увлечется философией
или разного рода эзотерикой.