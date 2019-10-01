После ярких откровений певца Сергея Лазарева на шоу Секрет на миллион многие задались вопросом, кто же является биологической матерью его детей. Кажется, народ сделал свой выбор: в связи с артистом уличили Анну Белодедову.

После ярких откровений певца Сергея Лазарева на шоу "Секрет на миллион" многие задались вопросом, кто же является биологической матерью его детей. Кажется, народ сделал свой выбор: в связи с артистом уличили Анну Белодедову.Как водится, никаких действительно весомых доказательств у светских сплетников нет. Но для того, чтобы сделать определенные выводы, хватило всего нескольких улик.Например, по слухам, Лазарева и Белодедову видели вместе в агентстве недвижимости. Как пишет , тогда певец назвал красавицу своей женой. Пара якобы интересовался покупкой дома после прибавления в семействе, сообщает издание.Кроме того, многие обратили внимание, что дети Лазарева чем-то похожи на Белодедову. Вдобавок, певец оказался подписан на нее в социальной сети "Инстаграм".Многим этого хватило, чтобы обрушиться с комментариями на Белодедову. Из-за слухов красавица фактически попала под удар. "Мой Лазарев! Не трогай его!" – пишут ей пользователи.Напомним, что Сергей Лазарев во время записи шоу "Секрет на миллион" признался, что у него есть годовалая дочь. Ранее певец всячески отрицал ее существование.Артист скрывает подробности личной жизни. Кто является , остается неизвестным. Артист не рассказывает об этом, поэтому фанатам приходится довольствоваться слухами и сплетнями.