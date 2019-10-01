"Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Западному округу г. Москвы за грубое нарушение ПДД задержан водитель автомобиля премиум-класса", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками 6 отдельного специализированного батальона Главного управления МВД России по городу Москве за грубое нарушение правил дорожного движения задержан водитель автомобиля премиум-класса.В ходе мониторинга сети Интернет обнаружена видеозапись, на которой зафиксировано, что гражданин на автомобиле марки «Ламборджини» не предоставил преимущество в движении машине скорой медицинской помощи с включенным звуковыми и световыми сигналами.Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Западному округу столицы установлено, что инцидент имел место в районе дома 88 по Волоколамскому шоссе г. Москвы. Данная иномарка под управлением 30-летнего мужчины была остановлена полицейскими на Садовнической улице города Москвы.В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.17 КоАП РФ. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео