Светлым концертом в столичном зале Крокус Сити Холл отметило пятилетие вещания радио Вера. Дмитрий Маликов исполнил на мероприятии композицию Летучий голландец, а после этого встретился с корреспондентом Дни.ру.

Светлым концертом в столичном зале "Крокус Сити Холл" отметило пятилетие вещания радио "Вера". Дмитрий Маликов исполнил на мероприятии композицию "Летучий голландец", а после этого встретился с корреспондентом "Дни.ру".Марку, младшему из детей Дмитрия Маликова, всего один год и восемь месяцев. "Но он уже пытается говорить и даже играть на фортепиано, хотя немного стесняется, – признался певец. – Даже думаю придумать с ним какой-то маленький номер на юбилейном концерте в "Крокусе" в январе будущего года".У Дмитрия Маликова трое наследников. При этом он не против завести еще одного ребенка – чем, мол, хуже Сергея Лазарева? "Это такое счастье, конечно, не хочу ничего загадывать, но был бы не против, – улыбается артист. – Хотя, я ведь уже дедушка! У моей старшей 34-летней дочери Ольги (дочь первой жены певца Елены Изаксон, которую Маликов удочерил, – Прим. ред.) уже двое малышей. Она училась в МГИМО, а сейчас работает фотографом, снимает для журналов. Да и все лучшие мои кадры ею сделаны".Что же касается 19-летней Стефании, средней дочери Дмитрия Маликова, то она мамой становиться пока не планирует. "Просто она очень занята учебой – третий курс, сложно, поэтому пока другие приоритеты и цели", – пояснил музыкант.В Доме музыки 2 октября Дмитрий Маликов представит программу Pianomaniя, в которой сочетаются традиции русской классики, современные аранжировки и этническая музыка. Вся его семья обещает прийти и поддержать.