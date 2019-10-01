Актер и режиссер Армен Джигарханян прибыл на церемонию прощания со своим коллегой Марком Захаровым.

Актер и режиссер Армен Джигарханян прибыл на церемонию прощания со своим коллегой Марком Захаровым.Семья Джигарханян хорошо была знакома с режиссером театра "Ленком". По воспоминаниям супруги Армена Борисовича, Виталины Цымбалюк-Романовской, Захаров был душевным добрым и мудрым человеком. Не так давно она поделилась воспоминаниями о знаменитом театрале."Уважаемый, Великий и совершенно непревзойденный Марк Анатольевич! Вы пригласили нас на ужин и произнесли тост за мое назначение. Так вот, что я поняла: важно не то, что я была директором театра, а то, что в моей жизни был этот эпизод," – рассказала тогда женщина.Впрочем, на похоронах заметили только самого Джигарханяна, без жены. Вероятно, пожилому мэтру театральной сцены было тяжело передвигаться самостоятельно, поэтому его аккуратно вели под руку. Артист шел медленно и чинно, как подобает настоящему корифею, опираясь на своего помощника.Стоит отметить, что мужчина предпочел отказаться от вычурности в пользу тихой, но трогательной до слез скорби. Вместо здоровенной охапки разномастных цветов и пафосных венков Армен Борисович принес к гробу старого друга несколько красных гвоздик. Предположительно, актер посчитал излишним приносить почившему товарищу огромный букет, ведь в конце концов, нет стопроцентной вероятности, что скромные, но такие пронзительные гвоздики не затеряются в разношерстной толпе других, более пафосных цветов.Напомним, что Марк Анатольевич этот мир 28 сентября 2019 года. По официальным данным, причиной смерти стала продолжительная болезнь – пневмония.