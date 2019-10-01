Жительница телестройки устроила скандал бывшему возлюбленному. Милена Безбородова из шоу Дом-2 вышла из себя из-за пары носков.

Жительница телестройки устроила скандал бывшему возлюбленному.Милена Безбородова из шоу "Дом-2" вышла из себя из-за пары носков.В Сети появился анонс очередного выпуска телестройки. Наопубликованном видео звезда шоу "Дом-2" Милена Безбородова цеплялась к экс-избранникуЛеше Безусу.Милена вышла из себя, когда новенькая участница в знак своегорасположения подарила Леше теплые носки. Безбородова пришла в мужскуюспальню, чтобы забрать презент от соперницы и отправить его в мусор.Леша спокойно отреагировал на выходку экс-зазнобы. Лишить себяподарка он не позволил. "Оставь, я сам решу, что с ними делать. Я с этойистерией не буду делать ничего", – сказал участник шоу "Дом-2".Отметим, что, несмотря на расставание, между Миленой и Лешейкипят нешуточные страсти. А все из-за странного или даже нездорового поведения Безбородовой.Участницато признается бывшему в любви и умоляет вернуться к ней,то кричит, что ненавидит его.Иногда у жительницы телестройки случаются приступы гнева. Втакие моменты девушка не может себя контролировать. Так, например, наканунеМилена Безбородова пришла в мужскую спальню и устроила погром. Звезда разорвала одежду Леши, раскидала и разбила его вещи. После она вышла на улицу ипринялась пинать фонари, добежав до Лобного места она накинулась на Лешу Безусас кулаками.