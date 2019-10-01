Жительница телестройки устроила скандал бывшему возлюбленному.
Милена Безбородова из шоу Дом-2 вышла из себя из-за пары носков.
Жительница телестройки устроила скандал бывшему возлюбленному.
Милена Безбородова из шоу "Дом-2" вышла из себя из-за пары носков.
В Сети появился анонс очередного выпуска телестройки. На
опубликованном видео звезда шоу "Дом-2" Милена Безбородова цеплялась к экс-избраннику
Леше Безусу.
Милена вышла из себя, когда новенькая участница в знак своего
расположения подарила Леше теплые носки. Безбородова пришла в мужскую
спальню, чтобы забрать презент от соперницы и отправить его в мусор.
Леша спокойно отреагировал на выходку экс-зазнобы. Лишить себя
подарка он не позволил. "Оставь, я сам решу, что с ними делать. Я с этой
истерией не буду делать ничего", – сказал участник шоу "Дом-2".
Отметим, что, несмотря на расставание, между Миленой и Лешей
кипят нешуточные страсти. А все из-за странного или даже нездорового поведения Безбородовой.
Участницато признается бывшему в любви и умоляет вернуться к ней,
то кричит, что ненавидит его.
Иногда у жительницы телестройки случаются приступы гнева. В
такие моменты девушка не может себя контролировать. Так, например, накануне
Милена Безбородова пришла в мужскую спальню и устроила погром. Звезда разорвала одежду Леши, раскидала и разбила его вещи. После она вышла на улицу и
принялась пинать фонари, добежав до Лобного места она накинулась на Лешу Безуса
с кулаками.