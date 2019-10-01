Счастливы или нет - они точно были вместе. Расстаться с мешочком кокаина известная актриса российских сериалов Наталье Бочкарёвой решила добровольно. Остановившим ее сотрудникам ГИБДД призналась в том, что у нее с собой немного есть. Полицейским удалось отследить весь путь свидания актрисы с запрещённым порошком - от ожидания встречи с дилером у подъезда до момента признания после задержания на автодороге.

Счастливы или нет — они точно были вместе. Расстаться с мешочком кокаина известная актриса российских сериалов Наталье Бочкарёвой решила добровольно. Остановившим ее сотрудникам ГИБДД призналась в том, что у нее с собой "немного есть". Полицейским удалось отследить весь путь "свидания" актрисы с запрещенным порошком — от ожидания встречи с дилером у подъезда до момента признания после задержания на автодороге. Тем абсурднее выглядят видеоопровержения Бочкарёвой, которая, протрезвев, утверждает, что "всё — монтаж".Ночь, яркая брюнетка, сотрудник ГИБДД и сразу два патрульных автомобиля. Место действия — центр Москвы. В главной роли — дама, которая едва слышно называет свои имя и фамилию.- Фамилия, имя, отчество?- Наталья Владимировна Бочкарёва.По информации полиции, дама ехала по Москве на белоснежном Cadillac. Машину остановили для проверки, сотрудникам ГИБДД поведение водителя показалось странным. На вопрос о наличии запрещенных веществ прозвучала интересная тирада.- Я имею свернутую купюру и мешочек, в котором, образно говоря, остатки этого.- Остатки чего?- Средства.- Какого?- Наркотического.- Где все это находится у вас?- Во мне!Любопытная деталь: задержанная общалась с полицейскими в духе Даши Букиной — героини сериала "Счастливы вместе", которую сыграла актриса Наталья Бочкарёва."От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказалась. В ходе досмотра у женщины был обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, который, согласно исследованию, содержит в своем составе вещество кокаин", — рассказал дежурный офицер пресс-службы московского главка МВД России Аркадий Баширов.Полицейские говорят о задержанный обезличено — берегут персональные данные. Но уголовное дело по факту хранения и перевозки наркотиков возбуждено именно против Натальи Бочкарёвой.Сама актриса заявляет, что ее никто не задерживал и на видео не она."В Интернете появилась новость о том, что я была поймана с кокаином в трусах. Честно говоря, она меня поначалу даже порадовала и удивила, но потом я поняла, что люди, которые пытаются заработать на мне, раздуть скандал должны нести ответственность за свои слова и не порочить имя артиста", — заявила Наталья Бочкарёва на видео.Телефон актрисы молчит. В квартире, где предположительно живет Наталья Бочкарёва, горит свет, но на звонки никто не реагирует.Рядом с домом, где предположительно живет актриса, есть небольшая автостоянка. На ней припаркован белоснежный Cadillac точь-в-точь как тот, на котором якобы задержали актрису. Совпадают даже регистрационные знаки. Автомобиль 2015 года выпуска стоимость около 5 миллионов рублей, по нашим данным, уже трижды побывал в авариях. За ним числится несколько штрафов, а теперь после скандально ролика о даме из Cadillac машину похоже временно поставили на прикол.