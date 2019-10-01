67-летний отец Жанны Фриске, Владимир Борисович, до сих пор очень тяжело переживает смерть дочери. Судя по всему, именно на нервной почве у него начались серьезные проблемы со здоровьем.

67-летний отец Жанны Фриске, Владимир Борисович, до сих пор очень тяжело переживает смерть дочери. Судя по всему, именно на нервной почве у него начались серьезные проблемы со здоровьем.Стало известно, что родитель исполнительницы перенес сложную операцию на сердце. Как оказалось, мужчина страдал от ишемической болезни сердца. К слову, этот недуг является одной из самых распространенных причин смертности в России."Мне стало совсем плохо. Пообщался с врачом, кардиологом высшей категории Ириной Гришиной, у которой давно лечусь. Пришли к выводу, что необходимо хирургическое вмешательство", – поведал отец певицы в беседе с корреспондентом Starhit.Владимиру Борисовичу установили целых три стента на сердце. Он тяжело отходил от наркоза, но сейчас его самочувствие улучшилось.Мужчину выписали две с половиной недели назад. Он лежал в городской больнице № 15 имени О.М. Филатова. Теперь родителю артистки предстоит долгая реабилитация. кроме того, отцу Фриске запретили любые физические нагрузки и назначили специальную диету.Напомним, в феврале этого года у Владимира Борисовича были проблемы с сосудами. Тогда пришлось удалять бляшки из сонной артерии.