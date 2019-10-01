Министерство труда и социальной защиты населения России подготовило доклад о возможности введения в стране четырехдневной рабочей недели. В ведомстве не стали прямо отвечать на вопрос, возможна или нет подобная мера, но озвучили риски, которые она принесет вслед за собой.

Министерство труда и социальной защиты населения России подготовило доклад о возможности введения в стране четырехдневной рабочей недели. В ведомстве не стали прямо отвечать на вопрос, возможна или нет подобная мера, но озвучили риски, которые она принесет вслед за собой.Если резко уменьшить продолжительность рабочей недели до четырех дней и сделать эту норму обязательной, то возможны негативные последствия подобных шагов. Среди минусов специалисты называют увеличение издержек на рабочую силу и, как следствие, возрастание себестоимости продукции.Впрочем, назвали в Минтруде и положительные последствия от введения четырехдневной рабочей недели. В частности, благодаря этому улучшатся показатели профессиональной трудоспособности каждого работника, передает телеканал "". Кроме того, у людей появится больше времени, которое можно будет потратить на семью, культуру, отдых и занятия спортом.Сам вопрос о сокращении рабочей недели и появлении дополнительного выходного требует дальнейшего изучения, подчеркивают специалисты. Инициативу предложено рассмотреть на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает .В Министерстве труда и социальной защиты населения напомнили также, что действующий Трудовой кодекс уже предусматривает возможность гибкого режима рабочего времени. Для этого работник должен договориться с работодателем.Материал дополняется.