В Сонковском районе Тверской области владелец кукурузного поля увидел, как сотрудники Почты России сорвали 8 початков и снял разговор с ними на видео. Инцидентом заинтересовалась служба безопасности компании.

В Сонковском районе Тверской области владелец кукурузного поля увидел, как сотрудники "Почты России" сорвали 8 початков и снял разговор с ними на видео.Двое немолодых мужчин поначалу признались, что им стыдно, однако заметив съемку, перешли в контратаку, пригрозив оператору: "Сейчас арестуем, поедете с нами".Оппоненты довольно деликатно — на "вы" и без использования грубых слов — побеседовали друг с другом. Владелец пожаловался на воровство, упомянув, что сотрудники скорой помощи нередко тащат кукурузу с поля, а один из воришек в сердцах признался, что кукурузы брали немного, лишь себе, да и не нужна она ему.Видео разговора, выложенное в социальную сеть, мгновенно вызвало бурное обсуждение пользователей, большинством вставших на сторону стариков. Владельца поля обозвали жадиной, упомянули и то, что кукуруза является, по всей видимости, кормовой, не успевает вызреть и перерабатывается вместе со стеблями и листвой.Пресс-служба "Почты России" прокомментировала инцидент, сообщил, что на место уже выехали для разбирательства сотрудники службы безопасности УФПС Тверской области, после чего будет принято решение о мере и степени дисциплинарного взыскания провинившихся.