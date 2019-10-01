Ведущий Артем Шейнин своими руками выгнал из студии программы Время покажет на Первом канале украинского эксперта Андрея Метлева. Тот решил, что устроить глумление над режиссером Марком Захаровым накануне похорон – неплохая идея. Однако этот расчет оказался неверен.

Ведущий Артем Шейнин своими руками выгнал из студии программы "Время покажет" на Первом канале украинского эксперта Андрея Метлева. Тот решил, что устроить глумление над режиссером Марком Захаровым накануне похорон – неплохая идея. Однако этот расчет оказался неверен.Привязанность украинских политиков, экспертов и разного рода общественных деятелей к представителям русской культуры почти также сильна, как желание российских телеканалов видеть среди экспертов на своих аналитических программах граждан Украины. Проявляется она в том, что украинцы самым внимательным образом следят за жизнью культурных деятелей в России, а как только эта жизнь обрывается – разражаются весьма едкими, а по большей части откровенно оскорбительными некрологами.Даже если украинский эксперт не станет целенаправленно выискивать что-то, за что можно пристыдить усопшего, он непременно упомянет хотя бы что-то, что выставляет того в дурном свете. Так, в эфире программы "Время покажет" эксперт Андрей Метлев, говоря на совершенно отвлеченную тему, не смог устоять перед соблазном оскорбить недавно умершего режиссера Марка Захарова.Совершенно внезапно он припомнил, что тот однажды сжег свой партбилет. "Это было позорно. Человек, который от КПСС насосался так, что аж разбух", – заявил Андрей Метлев. В ответ ведущий программы Андрей Шейнин заметил, что подобный переход на личности с топтанием на могиле красноречивее любых слов демонстрирует культурный уровень украинских экспертов, передает "".Материал дополняется.