Злоумышленник в ночное время проник на территорию автосалона и, воспользовавшись тем, что в автомобиле находились ключи, похитил транспортное средство...

«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержали 22-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже автомобиля», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже. По словам заявителя, неизвестный похитил его автомобиль марки «Ауди». Ущерб составил 470 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний житель столицы. Похищенный автомобиль изъят.Как было установлено, потерпевший для проведения предпродажной подготовки и дальнейшей продажи сдал свой автомобиль в один из автосалонов на Большой Тульской улице. Злоумышленник в ночное время проник на территорию автосалона и, воспользовавшись тем, что в автомобиле находились ключи, похитил транспортное средство.По данному факту следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержании возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22