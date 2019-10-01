Президент Украины Владимир Зеленский дал понять экспертному сообществу, что радикально менять политику страны в отношении России он не собирается. Также он удивил специалистов своими противоречивыми намерениями.

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять экспертному сообществу, что радикально менять политику страны в отношении России он не собирается. Также он удивил специалистов своими противоречивыми намерениями.В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" историк и политолог Владимир Корнилов оценил пятилетнюю программу деятельности правительства Украины, которую представили в Киеве соратники Владимира Зеленского. Новый президент Украины и его окружение поразили эксперта сразу по нескольким параметрам.Первое, на что он обратил внимание – сам формат плана, рассчитанного на пять лет. Владимир Корнилов напомнил, как на Украине относятся ко всему связанному с Советским Союзом, поэтому практика возвращения к "пятилеткам" вызывает по меньшей мере улыбку.Кроме того, следует обратить внимание, что, в соответствии с документом, все следующие пять лет украинские власти намерены воспринимать Россию в качестве "страны-агрессора". План подразумевает конкретные шаги по противостоянию не только со страной, но и с культурой России как таковой."Поставлена цель в два раза за эти пять лет уменьшить контент российских телеканалов, радиоканалов для украинского пользователя", – рассказал Корнилов.Впрочем, войной с Россией документ не ограничивается. Есть в нем и обещания по улучшению экономической составляющей жизней украинцев. "При этом – полная некомпетентность", – подчеркнул политолог.Материал дополняется.