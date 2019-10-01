После ухода от Максима Фадеева певица Наргиз Закирова не опустила руки, а решила отправиться в гастрольный тур по России. Впрочем, один из известных звездных продюсеров предупредил артистку о вероятном провале.

После ухода от Максима Фадеева певица Наргиз Закирова не опустила руки, а решила отправиться в гастрольный тур по России. Впрочем, один из известных звездных продюсеров предупредил артистку о вероятном провале.Тур Закировой стартует 3 октября. Сперва рок-музыкантша выступит в Кирове, потом в Перми, Казани, Вологде, Красногрске и других городах. Расписание певицы расписано буквально по минутам, ведь программа предстоит весьма насыщенная. Кроме того, подготовка к туру тоже потребовала немало усилий.Напомним, что после скандального разрыва с Фадеевым певица более не может исполнять те песни, которые для нее написал продюсер. Однако похоже, саму Наргиз это ни разу не расстроило. Всего за месяц знаменитость успела записать целых семь композиций.Впрочем, звездный промоутер Сергей Лавров, похоже, не впечатлился трудолюбием звезды российского шоу-бизнеса. Он предрек ей грандиозный провал.Наргиз до Фадеева не собирала залы, а теперь, когда она едет в тур без его песен, и вовсе полный крах. Сборов вообще нет, я смотрел: на концерты продано по 50-100 билетов. Наверно, придется отменять, либо из принципа работать при пустых залах," – рассказал Лавров в журналистам газеты "Комсомольская правда".Тем не менее, данные открытых источников говорят об обратном. Похоже, дела у рок-певицы идут весьма неплохо. На концерт в Кирове в ДК "Родина" остались непроданными 244 из 950 билетов, а на выступление в Вологде – 588 из 3000 мест.