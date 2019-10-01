Концертный директор звезды Стас Христов сделал очередное заявление. Он пообещал, что больная раком Анастасия Заворотнюк все же даст интервью на ТВ.

Концертный директор звезды СтасХристов сделал очередное заявление. Он пообещал, что больная раком Анастасия Заворотнюквсе же даст интервью на ТВ.Пока знаменитость находится в клинике, ее помощникпродолжает сулить ее общение с журналистами. Якобы, Анастасия Заворотнюк будетв состоянии рассказать о своем здоровье в телеэфире.При этом Стас Христов отметил, что точнойдаты выхода программы с участием звезды сериала "Моя прекрасная няня", пока нет,сообщает . Он добавил, что договоренности с одним из российскихтелеканалов о сенсационном интервью уже достигнуты. Первоначально оно должнобыло состояться в сентябре, но этого так и не произошло.Материал дополняется