Концертный директор звезды Стас
Христов сделал очередное заявление. Он пообещал, что больная раком Анастасия Заворотнюк
все же даст интервью на ТВ.
Концертный директор звезды Стас
Христов сделал очередное заявление. Он пообещал, что больная раком Анастасия Заворотнюк
все же даст интервью на ТВ.
Пока знаменитость находится в клинике, ее помощник
продолжает сулить ее общение с журналистами. Якобы, Анастасия Заворотнюк будет
в состоянии рассказать о своем здоровье в телеэфире.
При этом Стас Христов отметил, что точной
даты выхода программы с участием звезды сериала "Моя прекрасная няня", пока нет,
сообщает . Он добавил, что договоренности с одним из российских
телеканалов о сенсационном интервью уже достигнуты. Первоначально оно должно
было состояться в сентябре, но этого так и не произошло.
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