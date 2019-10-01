Суд взыскал деньги со
страховой компании в пользу футболиста. Федор Смолов выиграл тяжбу после того, как в августе 2018 года разбил свой BMW в Краснодаре.
Суд взыскал деньги со
страховой компании в пользу футболиста. Федор Смолов выиграл тяжбу после того, как в августе 2018 года разбил свой BMW в Краснодаре.
Спортсмен с
адвокатами смогли доказать, что скандальная авария является страховым случаем. Теперь ему не
только возместят расходы за ремонт автомобиля, а также компенсируют неустойку.
Федору Смолову присудили более четырех миллионов за починку
разбитой иномарки. Кроме того, он получит порядка миллиона за утрату товарной
стоимости и около миллиона в качестве возмещения, передает РЕН ТВ.
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