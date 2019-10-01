Суд взыскал деньги со страховой компании в пользу футболиста. Федор Смолов выиграл тяжбу после того, как в августе 2018 года разбил свой BMW в Краснодаре.

Суд взыскал деньги состраховой компании в пользу футболиста. Федор Смолов выиграл тяжбу после того, как в августе 2018 года разбил свой BMW в Краснодаре.Спортсмен садвокатами смогли доказать, что скандальная авария является страховым случаем. Теперь ему нетолько возместят расходы за ремонт автомобиля, а также компенсируют неустойку.Федору Смолову присудили более четырех миллионов за починкуразбитой иномарки. Кроме того, он получит порядка миллиона за утрату товарнойстоимости и около миллиона в качестве возмещения, передает РЕН ТВ.Материал дополняется